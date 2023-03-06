В сети появилось видео с жестокой расправой над украинским защитником. Перед смертью он сказал только "Слава Украине". 24 Канал собрал все, что известно о военном преступлении российских захватчиков.

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Что известно о видео с пленником

Пока имя погибшего бойца неизвестно. Также неизвестно, где именно оно было снято. Эта видеозапись получила огласку благодаря активисту Сергею Стерненко.

7 марта он опубликовал это видео в твиттере и написал, что россияне сняли казнь украинского военного. Мужчина на видео был безоружным и неагрессивным. На заднем фоне слышно, что ему предложили что-то сказать. Боец сказал только "Слава Украине", после чего в него полетели пули и он упал на землю.

Первоисточник этой видеозаписи Стерненко пока не раскрывал. После этого к распространению этого видео подключился инфлюэнсер Игорь Лаченков. Событие быстро разлетелось в разных соцсетях и получило огласку.

СБУ зарегистрировало уголовное дело

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что по факту расстрела безоружного человека началось расследование, а СБУ открыла уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Он подчеркнул, что даже у войны есть законы. А россияне систематически пренебрегают нормами международного права.

Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора,

– сообщил генеральный прокурор.

Костин добавил, что рано или поздно за преступлением будет наказание, а все причастные будут отвечать перед Законом.

Видео уже передано международным партнерам

Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Он сообщил, что уже отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира — привлечение Российской Федерации к ответственности,

– написал он.

Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану. Он подчеркнул, что нужно немедленно приступить к расследованию этого ужасного военного преступления. А все виновники должны предстать перед правосудием.

Министр добавил, что это еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом.

Как отреагировали в Офисе Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что убийство попавшего в плен человека – пример национальной ничтожности россиян и их слабости. И заверил, что за каждое такое военное преступление будет расплата.

Он отметил, что в России военные преступления культивируются и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".

В то же время, президент Владимир Зеленский почтил погибшего воина надписью: "Герою Слава, Героям Слава, Слава Украине" на черном фоне.

Реакция украинских политиков и других представителей власти

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия написал, что каждый российский преступник получит наказание.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что российский режим ничем не отличается от ИГИЛ и тому подобных террористических. Он убежден, что снимая самостоятельно свои преступления против человечности – они лишь ускоряют свой приговор международному трибуналу. Ему страшно представить, сколько еще подобных преступлений российских террористов остаются скрытыми. Однако министр убежден, что за каждое из них будет расплата.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опубликовала это фото и сказала, что хочет, чтобы каждый оккупант перед смертью вспоминал лицо украинского солдата с сигаретой и бесстрашным взглядом.

Также на убийство героя отреагировало Командование Объединенных Сил ВСУ. Военные пообещали, что обязательно отомстят за его смерть.

После публикации видео с расстрелом военного украинцы начали флешмоб "Слава Украине, Героям Слава". К нему присоединились военные, Минобороны, мэры городов, власти, ОВА, блоггеры, известные люди и тысячи простых украинцев.

Реакция российских пропагандистов

Сначала россияне очень радовались этому видео. Мол, это уничтожение "украинского нациста". Однако, когда видео получило широкую огласку, им пришлось выкручиваться.

Российская пропаганда в своем фирменном стиле с помощью различных телеграмм-каналов начала производить кучу абсурдных версий: якобы это фейк, постанова и ИПСО. Также бессмысленна версия россиян о том, что это якобы российский военный, которого злые украинцы заставили сказать "Слава Украине", после чего расстреляли.

Официальных комментариев от Кремля пока не было.