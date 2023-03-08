Воин исчез 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара. Там он с четырьмя собратьями героически принял бой с превосходившими силой российскими оккупантами.

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Около 12 часов связь с воинами исчезла. Подкрепление не смогло прорваться к героям. Оккупанты вели непрерывный минометный обстрел и плотный огонь из стрелкового оружия.

Детали боя – неизвестны. Все свидетели – либо погибли, либо пропали без вести.

В ТрО "Север" заявили, что воина на кадрах узнали мать, сын и военные его подразделения. Даже в таком положении герой не испугался врага и произнес "Слава Украине". В ТрО "Север" отметили: на кадры казни очень больно смотреть, в то же время у украинцев они не вызывают страха. Украинский народ становится еще более решительным в своем стремлении уничтожить оккупантов и освободить родную землю.

Воина уже похоронили

Тело воина уже вернули домой. Мациевский был похоронен 14 февраля 2023 года. В герое остались мама и сын. Именно он узнал отца на видео.

С появлением в сети видео гибели мое сердце снова сжалось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал "Я видел как убили моего отца",

– рассказала мама героя.

В последний раз мама разговаривала с Александром 29 декабря. Тогда он позвонил ей и сказал "мама, я никогда не сдамся в плен". Тогда женщина поняла: ее сын на фронте. Больше Александр не сумел выйти на связь.

Его собрат 7 января сообщил, что Александр – погиб. Мама уверена: за ее сына отомстят.

Что известно об Александре Мациевском

Александр родился в Молдавии в 1980 году. Туда его мать направили по распределению. Женщина работала на Кишиневской обувной фабрике. Именно в Молдове Александр окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Впоследствии семья вернулась в Украину – в родной Нежин.

Еще до февраля 2022 года Александр работал по специальности.

"11 марта он был причислен к Нежинскому батальону территориальной обороны. Александр усердно учился военному делу, его назначили снайпером", – рассказали в ТрО "Север".

Ранее заявили, что казненный воин – Тимофей Шадура

В Сухопутных войсках ВСУ 7 марта заявили, что, по предварительным данным, казненный воин – Тимофей Шадура. Его тело – на временно оккупированной территории. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля – после боевых действий в районе Бахмута.

В то же время в ВСУ отметили, что окончательную информацию можно будет установить только после того, как тело воина вернут и проведут соответствующие экспертизы.