По данным Сухопутных войск ВСУ, он пропал без вести 3 февраля 2023 года. Служил боец в 30-й отдельной механизированной бригаде.
Важно Его последние слова были "Слава Украине": оккупанты расстреляли украинского военнопленного
ВСУ рассказали о военном, которого могли убить россияне за слова "Слава Украине"
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуры.
Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут,
– заявили украинские военные.
В Вооруженных Силах Украины сообщили, что по состоянию на 7 марта тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.
"Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", – рассказали в ВСУ.
В 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского отреагировали на трагедию.
Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой,
– пообещали собратья.
Сестра узнала брата по видео
Утром 7 марта журналистка София Кочмар-Тимошенко написала, что сестра расстрелянного пленника узнала брата и сказала, что "это 100 процентов" он.
Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету,
– сказала женщина журналистке.
По состоянию на утро 7 марта сестра попросила не раскрывать информацию об имени брата и других деталях. К тому времени "пока выйдут на связь собратья с нуля". Также она сказала, что хочет быть возле матери с самого утра.
Что известно о страшном убийстве украинского бойца
- 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли украинского пленника. Защитник был без оружия и не проявлял агрессию.
- Мужчина на видео спокойно стоял и курил сигарету. На заднем фоне слышно, что ему предложили что-то сказать. Боец сказал только "Слава Украине". После этого в него полетели вражеские пули, и он упал на землю.
- После публикации видео с расстрелом военного украинцы начали флешмоб "Слава Украине, Героям Слава". К нему присоединились военные, Минобороны, мэры городов, власти, ОВА, блоггеры, известные люди и тысячи простых украинцев.
- СБУ возбудила уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Дмитрий Лубинец отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России, Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда.
- Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Президент сказал, что оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы, за одно только слово об Украине: "В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине!". И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!".