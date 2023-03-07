За даними Сухопутних військ ЗСУ він пропав безвісти 3 лютого 2023 року. Служив боєць у 30-й окремій механізованій бригаді.
Важливо Його останні слова були "Слава Україні": окупанти розстріляли українського військовополоненого
ЗСУ розповіли про військового, якого могли вбити росіяни за слова "Слава Україні"
У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури.
Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут,
– заявили українські військові.
У Збройних Силах України повідомили, що станом на 7 березня тіло нашого військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території.
"Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", – розповіли в ЗСУ.
У 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького відреагували на трагедію.
Командування 30-ї окремої механізованої бригади та побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною,
– пообіцяли побратими.
Сестра впізнала брата по відео
Вранці 7 березня журналістка Софія Кочмар-Тимошенко написала, що сестра розстріляного полоненого впізнала брата та сказала, що "це 100 відсотків" він.
Це його очі, голос і те, як він курив сигарету,
– сказала жінка журналістці.
Станом на ранок 7 березня сестра попросила не розкривати інформацію про ім'я брата та інші деталі. До того часу, "поки вийдуть на зв'язок побратими з нуля". Також вона сказала, що хоче бути біля матері з самого ранку.
Що відомо про страшне вбивство українського бійця
- 6 березня у мережі з'явилось відео, на якому російські загарбники розстріляли українського полоненого. Захисник був без зброї та не проявляв агресії.
- Чоловік на відео спокійно стояв та курив цигарку. На задньому фоні чути, що йому запропонували щось сказати. Боєць сказав лише "Слава Україні". Після цього в нього полетіли ворожі кулі й він впав на землю.
- Після публікації відео з розстрілом військового українці розпочали флешмоб "Слава Україні, Героям Слава". До нього долучились військові, Міноборони, мери міст, представники влади, ОВА, блогери, відомі люди та тисячі простих українців.
- СБУ відкрила кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни. Дмитро Лубінець відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії, Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду.
- Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Президент сказав, що окупант убиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну: "В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!". І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!".