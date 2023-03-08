Останній бій Олександр прийняв у Соледарі

Воїн зник 30 грудня 2022 року на околицях Соледару. Там він з чотирма побратимами героїчно прийняв бій з російськими окупантами, які переважали силою.

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Близько 12:00 зв'язок з воїнами зник. Підкріплення не змогло прорватися до героїв. Окупанти вели безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.

Деталі бою – невідомі. Всі свідки – або загинули, або зникли безвісти.

У ТрО "Північ" заявили, що воїна на кадрах впізнали мати, син та військові його підрозділу. Навіть у такому становищі герой не злякався ворога та промовив "Слава Україні". У ТрО "Північ" зауважили: на кадри страти дуже боляче дивитися, водночас в українців вони не викликають страху. Український народ стає ще рішучішим у своєму прагненні знищити окупантів та звільнити рідну землю.

Воїна вже поховали

Тіло воїна вже повернули додому. Мацієвського поховали 14 лютого 2023 року. У героя залишилися мама та син. Саме він впізнав батька на відео.

З появою у мережі відео загибелі моє серце знов сколихнулось. Це був мій Сашко, а потім дзвінок від його сина, він із сльозами кричав "Я бачив як вбили мого батька",

– розповіла мати героя.

Востаннє мати розмовляла з Олександром 29 грудня. Тоді він зателефонував їй й сказав "мама, я ніколи не здамся у полон". Тоді жінка й зрозуміла: її син на фронті. Більше Олександр не зміг вийти на зв'язок.

Його побратим 7 січня повідомив, що Олександр – загинув. Мама впевнена: за її сина помстяться.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр народився у Молдові у 1980 році. Туди його матір направили за розподіленням. Жінка працювала на Кишинівській взуттєвій фабриці. Саме у Молдові Олександр закінчив середню школу та електротехнічний коледж. Згодом сім'я повернулася в Україну – до рідного Ніжина.

Ще до лютого 2022 року Олександр працював за фахом.

"11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіальної оборони. Олександр старанно вчився військовій справі, його призначили снайпером", – розповіли у ТрО "Північ".

Раніше заявили, що страчений воїн – Тимофій Шадура

У Сухопутних військах ЗСУ 7 березня заявили, що, за попередніми даними, страчений воїн – Тимофій Шадура. Його тіло – на тимчасово окупованій території. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого – після бойових дій у районі Бахмута.

Водночас у ЗСУ наголосили, що остаточну інформацію можна буде встановити тільки після того, як тіло воїна повернуть та проведуть відповідні експертизи.