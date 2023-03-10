Оккупанты "осудили" Буткевича на территории временно оккупированной Луганщины. Незаконные "приговоры" получили Буткевич и еще два украинца.
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Фейковый судебный процесс, срежиссированный в Российской Федерации, преследовал цель легализовать очередную политическую расправу над украинскими гражданами. Объявленные приговоры являются незаконными и ничтожными,
– отметили в МИД Украины.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить судилище над Буткевичем и другими украинцами и потребовать от страны-террористки их освобождения.
Что известно о "приговоре" Буткевичу
- Максим Буткевич – украинский правозащитник и журналист. Он – один из соучредителей "Суспильного радио" (2013) и центра прав человека ZMINA. Работал на BBC World Service, а также – на ряде общеукраинских телеканалов.
- К рядам ВСУ присоединился в марте 2022 года. Объединенный центр по поиску и освобождению пленных прилагает все усилия, чтобы освободить Буткевича из плена.
- Мать пленника рассказала, что из взвода сына на связь выходили только двое пленных – 25 и 26 июня.