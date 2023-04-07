Военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела 44-летнего украинского морского пехотинца Антона Чередника, обвиненного в убийстве мирного жителя в Мариуполе и попытке захвата власти у пророссийских сепаратистов в Донецке.

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Украинский военный попал в плен в апреле 2022 года

Чередник, который родился в Днепре и жил в Кривом Роге, попал в плен к российской армии в апреле 2022 года. Он служил в 501 отдельном батальоне морской пехоты в звании старшего сержанта. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

По версии обвинения, вечером 27 марта 2022 года Чередник вместе с сослуживцем якобы остановили двух жителей Мариуполя. Один из прохожих, Александр Пискунов, был застрелен.

По версии стороны обвинения, это было сделано Чередником "на фоне ненависти к представителям российской национальности, сторонникам "русского мира" и лицам, поддерживающим суверенитет так называемой "ДНР".

Также Чередник, который служит в регулярной украинской армии в звании старшего сержанта, обвиняется в якобы жестоком обращении с гражданскими и "прохождении обучения для террористической деятельности". Всего Чередника обвинили сразу по четырем статьям.

Адвокат Чередника по назначению – Владимир Бакулов рассказал, что в ходе предварительного следствия украинский военный "в полном объеме признавал себя виновным". В ходе судебного заседания Чередник изменил позицию.

Это первое такое дело, которое рассматривает российский суд в России, а не на контролируемых Москвой территориях Украины.

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