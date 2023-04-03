10 оборонців, що належать до солдатського та сержантського складу були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

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Кого вдалось повернути

Окрім військовослужбовців, Україна повернула двох цивільних із села Липці Харківської області та Маріуполя. Росія утримувала їх як заручників.

З російського полону повернулись 12 українців / Фото Координаційний штаб

Звільнені військові воюють у ЗСУ. Зокрема, сьогодні вдалось повернути бійців:

518 окремого батальйону спеціального призначення,

25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади,

95-ї окремої десантно-штурмової бригади,

93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр",

56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади,

57-го окремого стрілецького батальйону.

Серед звільнених з полону є важкопоранені: дивіться відео

Росія вкотре не дотрималась норм Женевської конвенції

У Координаційному штабі зазначають, що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.

Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п'ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані Росією міжнародні конвенції.

Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників, – йдеться у повідомленні.

Загалом, як додають у Координаційному штабі, від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Додають, що президент України Володимир Зеленський тримає це питання як одне з пріоритетних на особистому контролі. Загальну координацію українських державних органів та зусиль міжнародних партнерів забезпечує команда Офісу Президента України.