10 защитников, принадлежащих к солдатскому и сержантскому составу были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опросного и Орехово-Василовки Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине.

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Кого удалось вернуть

Кроме военнослужащих, Украина вернула двух гражданских из села Липцы Харьковской области и Мариуполя. Россия удерживала их в качестве заложников.

Из российского плена вернулись 12 украинцев / Фото Координационный штаб

Освобожденные военные воюют в ВСУ. В частности, сегодня удалось вернуть бойцов:

518 отдельного батальона специального назначения,

25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады,

95-й отдельной десантно-штурмовой бригады,

93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр",

56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады,

57-го отдельного стрелкового батальона.

Наши защитники наконец-то дома: смотрите видео

Россия в который раз не придержалась норм Женевской конвенции

В Координационном штабе отмечают, что 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это отвечает требованиям международного гуманитарного права.

Страна-агрессорка решила отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные Россией международные конвенции.

Среди освобожденных из плена тяжело ранены: смотрите видео

Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость по отношению к тяжелораненым и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников.

– говорится в сообщении.

В целом, как добавляют в Координационном штабе, с начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев. Отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский держит этот вопрос как один из приоритетных на личном контроле. Общую координацию украинских государственных органов и международных партнеров обеспечивает команда Офиса Президента Украины.