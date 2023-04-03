10 защитников, принадлежащих к солдатскому и сержантскому составу были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опросного и Орехово-Василовки Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине.
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Кого удалось вернуть
Кроме военнослужащих, Украина вернула двух гражданских из села Липцы Харьковской области и Мариуполя. Россия удерживала их в качестве заложников.
Из российского плена вернулись 12 украинцев / Фото Координационный штаб
Освобожденные военные воюют в ВСУ. В частности, сегодня удалось вернуть бойцов:
- 518 отдельного батальона специального назначения,
- 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады,
- 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады,
- 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр",
- 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады,
- 57-го отдельного стрелкового батальона.
Наши защитники наконец-то дома: смотрите видео
Россия в который раз не придержалась норм Женевской конвенции
В Координационном штабе отмечают, что 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это отвечает требованиям международного гуманитарного права.
Страна-агрессорка решила отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные Россией международные конвенции.
Среди освобожденных из плена тяжело ранены: смотрите видео
Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость по отношению к тяжелораненым и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников.
– говорится в сообщении.
В целом, как добавляют в Координационном штабе, с начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев. Отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский держит этот вопрос как один из приоритетных на личном контроле. Общую координацию украинских государственных органов и международных партнеров обеспечивает команда Офиса Президента Украины.