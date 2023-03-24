У Мінреінтеграції розповіли, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Київ зумів повернути додому тіла 1509 захисників України.
Важливо Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників
Що відомо про повернення тіл захисників
Сьогодні (24 березня – 24 Канал) вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових,
– розповіли в міністерстві.
Там зазначили, що тіла передали з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що Україна щоразу при передачі тіл загиблих захисників чітко дотримується норм Женевської конвенції.
"Перемовини з протилежною стороною не припиняються, щоб якомога швидше повернути всіх додому", – заявив Костенко.
Повернення тіл захисників