Йдеться про британця Крістофера Метью Перрі, новозеландця Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу та українця Євгенія Кулика. Про це інформує 24 Канал.

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Очільник ОП Андрій Єрмак розповів, що тіла вдалося повернути 4 лютого. Також він зазначив, українець Євгеній Кулик служив у Французькому іноземному легіоні. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії повернувся додому, аби захищати Батьківщину.

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