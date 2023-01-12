У поліції Донеччини, яка займається розшуком безвісти зниклих іноземців, поки не можуть підтвердити чи спростувати інформацію щодо смерті одного з них.

До теми Біля Бахмута зникли британські волонтери: не виходять на зв'язок із 6 січня

Окупанти нібито знайшли тіло британського волонтера

Найманці ПВК "Вагнера" 11 січня заявили, що знайшли тіло одного з двох британських волонтерів, які зникли на Бахмутському напрямку. Ввечері в телеграм-каналі "пресслужба Вагнера" оприлюднили фото документів з іменами обох іноземців, а також волонтерське посвідчення одного з них. Проте окупанти не уточнили, чиє тіло вони знайшли.

Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців,

– мовиться у повідомленні.

Заступник начальника відділу комунікації поліції Донеччини Олександр Полосухін розповів, що поліція продовжує слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місця перебування зниклих. Кримінальне провадження ще не закрили.

Британські волонтери поїхали у Соледар

Бегшо та Перрі 6 січня о 8:00 виїхали з Краматорська в Соледар. Відтоді волонтери більше не виходили на зв'язок.

7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років,

– мовиться у повідомленні поліції.

Деталі зникнення іноземців наразі невідомі. Людей, які щось знають про те, де перебувають Бегшо та Перрі, просять негайно звернутися до поліції.