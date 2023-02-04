Андрій Єрмак наголосив, що робота триває. Україна зробить все, аби повернути додому усіх своїх героїв.

Важливо Росія збирає персональні дані військовополонених і їхніх рідних: як не потрапити у пастку

Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв,

– заявив глава Офісу Президента.

Повернути вдалося:

87 воїнів ЗСУ;

8 бійців ТРО;

7 героїв з Нацгвардії;

6 – з Нацполіції;

5 – з ДПСУ;

2 – з ВМС;

1 – з ДСНС.

Україна повернула з полону 116 героїв / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тепер героїв чекає медичне обстеження, лікування та реабілітація.

Перші кадри з героями: дивіться відео Дмитра Лубінця

Дмитро Лубінець – омбудсмен – заявив, що він щиро радіє за кожного героя, який повернувся з полону, а також – за їхніх рідних.

Україна повернула тіла