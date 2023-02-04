Андрій Єрмак наголосив, що робота триває. Україна зробить все, аби повернути додому усіх своїх героїв.

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Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв,
– заявив глава Офісу Президента.

Повернути вдалося:

  • 87 воїнів ЗСУ;
  • 8 бійців ТРО;
  • 7 героїв з Нацгвардії;
  • 6 – з Нацполіції;
  • 5 – з ДПСУ;
  • 2 – з ВМС;
  • 1 – з ДСНС.

Україна повернула з полону 116 героїв / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тепер героїв чекає медичне обстеження, лікування та реабілітація.

Перші кадри з героями: дивіться відео Дмитра Лубінця

Дмитро Лубінець – омбудсмен – заявив, що він щиро радіє за кожного героя, який повернувся з полону, а також – за їхніх рідних.

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