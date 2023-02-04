Андрій Єрмак наголосив, що робота триває. Україна зробить все, аби повернути додому усіх своїх героїв.
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Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв,
– заявив глава Офісу Президента.
Повернути вдалося:
- 87 воїнів ЗСУ;
- 8 бійців ТРО;
- 7 героїв з Нацгвардії;
- 6 – з Нацполіції;
- 5 – з ДПСУ;
- 2 – з ВМС;
- 1 – з ДСНС.
Україна повернула з полону 116 героїв / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Тепер героїв чекає медичне обстеження, лікування та реабілітація.
Перші кадри з героями: дивіться відео Дмитра Лубінця
Дмитро Лубінець – омбудсмен – заявив, що він щиро радіє за кожного героя, який повернувся з полону, а також – за їхніх рідних.
Україна повернула тіла