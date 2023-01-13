Вороги пропонують заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території Росії чи на окупованих нею територіях України. Проте цього робити не варто.

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Росіяни збирають інформацію про військовополонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає, що під виглядом "допомоги" сім'ям, котрі розшукують зниклих безвісти захисників, спецслужби Росії проводять збір персональних даних.

У підсумку це може зашкодити становищу українських військових у полоні та завадити їхньому звільненню. Рідним і близьким бійців рекомендують:

ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;

не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам, сайтам чи телеграм-каналам;

повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

Заради безпеки українських військових усі питання, пов'язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими – єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону,

– наголосили в Міністерстві оборони.

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