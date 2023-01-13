Враги предлагают заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории России или на оккупированных ею территориях Украины. Однако этого делать не стоит.
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Россияне собирают информацию о военнопленных
Координационный штаб по обращению с военнопленными предостерегает, что под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести защитников, спецслужбы России проводят сбор персональных данных.
В итоге это может помешать положению украинских военных в плену и помешать их освобождению. Родным и близким бойцов рекомендуют:
- игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;
- не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам, сайтам или телеграммам-каналам;
- сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.
Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными – единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена,
– отметили в Министерстве обороны.
Украина вернула еще 50 защитников: коротко
- Украина 8 января вернула из плена еще 50 защитников: 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
- Домой удалось вернуть бойцов ВСУ, ТРО, НГУ, ГНСУ, ВМС и ССО. Некоторые из них попали в плен на Чернобыльской АЭС.
- Кроме этого, среди освобожденных защитников были оборонцы Мариуполя, воины из Донецкого направления, из-под Бахмута, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои.
- Все освобожденные военные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, а также смогут восстановить банковские карты и документы.