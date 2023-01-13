Враги предлагают заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории России или на оккупированных ею территориях Украины. Однако этого делать не стоит.

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Россияне собирают информацию о военнопленных

Координационный штаб по обращению с военнопленными предостерегает, что под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести защитников, спецслужбы России проводят сбор персональных данных.

В итоге это может помешать положению украинских военных в плену и помешать их освобождению. Родным и близким бойцов рекомендуют:

игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;

не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам, сайтам или телеграммам-каналам;

сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными – единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена,

– отметили в Министерстве обороны.

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