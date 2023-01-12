Об этом в эфире национального телемарафона рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец. 24 Канал. Он отметил, что впервые российская сторона приехала с ранее обсуждаемыми предложениями.

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"Есть положительный фидбек. Я сразу хочу сказать, что он невелик, чтобы не было слишком больших ожиданий. Прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа: есть списки, предоставляют информацию", – сказал Лубинец.

Часть пропавших без вести жива

По словам омбудсмана, отдельно прорабатывают вопросы пропавших без вести. Есть положительная информация от Татьяны Москальковой.

Например, относительно наших героев, которых считали мертвыми. Российская сторона подтвердила, что 23 наших парня живы, – сообщил Лубинец.

Россия похищала гражданских с 2014 года

Омбудсман объяснил, что в переговорах с Москальковой вопрос был разбит по блокам. Среди них есть обсуждение раненых. Кроме этого, обсуждают возвращение гражданских, которые с 2014 года находятся в неволе.

"У нас есть отдельный список граждан, которые с 2014 года в плену. Их похитили в Донецкой и Луганской областях. Отдельный список у нас – это пленники Кремля. Речь идет о 158 человек, которые являются гражданами Украины. Большая часть из которых – это представители крымскотатарского народа", – рассказал Лубинец.

Он отметил, что по разным данным россияне похитили с 24 февраля 2022 года до 20 тысяч гражданских украинцев. Кремль трактует их как комбатантов. Речь идет о бывших военных и правоохранителях, волонтерах, проукраинских активистах. Их Россия массово задерживала в Киевской, Сумской, Харьковской областях.

"Это огромный спектр вопросов. Здесь наверняка впервые российская сторона согласилась принять списки и предоставить информацию, где и кто находится", – добавил Лубинец.

Заметьте! Две встречи омбудсманы состоялись 11 января. На нем также присутствовал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.