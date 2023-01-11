К разговору омбудсменов присоединился глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. Также на встрече присутствовал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

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О чем говорили омбудсмены

Как рассказал Дмитрий Лубинец, во время обсуждения от турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов.

По словам Лубинца, Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с агрессией России. В частности, говорится о "зерновом соглашении" о разблокировании экспорта украинского зерна.

Поэтому мы ценим помощь Турецкой Республики и положительно воспринимаем инициативы любых других стран, желающих помочь украинскому народу!

– отметил он.

Результаты встречи с российским омбудсменом

До этого Лубинец рассказал, что во время встречи омбудсмены обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями.

Обратите внимание! Омбудсмены Украины и России встретились в Турции. Главным вопросом должно было быть возвращение домой украинских защитников и защитниц.