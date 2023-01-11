Переговоры с Татьяной Москальковой продолжались всю ночь. Встреча омбудсменов прошла в рамках ранее достигнутых договоренностей.
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О чем говорили
Лубинец отметил, что во время встречи омбудсмены обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями.
Продолжаем работать для помощи каждому украинцу,
– отметил Лубинец.
Напомним, что омбудсмены Украины и России встретились в Турции. Главный вопрос, который Лубинец должен был обсудить с российской омбудсменкой – возвращение домой украинских защитников и защитниц.
Украина возвращает своих защитников домой
- 8 января Украина вернула из плена еще 50 своих защитников: 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
- Украине удалось вернуть ребят из ВСУ, ТРО, НГУ, ГНСУ, ВМС, а также из ССО. Некоторые из них попали в плен на Чернобыльской АЭС, там есть защитники Мариуполя, ребята из Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои.
- Все уволенные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.