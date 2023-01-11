Перемовини з Тетяною Москальковою тривали всю ніч. Зустріч омбудсменів відбулась у рамках раніше досягнутих домовленостей.

Читайте також У Кремлі заявили, що не намагаються домовитися з Європою щодо мирного договору з Києвом

Про що говорили

Лубінець зазначив, що під час зустрічі омбудсмени обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями.

Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю,
– зазначив Лубінець.

Нагадаємо, що омбудсмени України та Росії зустрілися в Туреччині. Головним питанням, яке Лубінець мав обговорити з російською омбудсменкою – повернення додому українських захисників та захисниць.

Україна повертає своїх захисників додому

  • 8 січня Україна повернула з полону ще 50 своїх захисників: 33 офіцерів та 17 рядових і сержантів.
  • Україні вдалося повернути хлопців із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. Деякі з них потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, також там є захисники Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.
  • Всі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.