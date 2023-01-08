Зустріч Дмитра Лубінця з Москальковою відбудеться вже за кілька днів. Уповноважений ВР з прав людини поговорить з нею щодо обміну полоненими.
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"Плани амбітні": Лубінець розкрив плани зустрічі з Москальковою
Головне питання, яке Лубінець обговорить з російською омбудсменкою – повернення додому українських захисників та захисниць. Також окремо омбудсман порушить питання щодо повернення цивільних заручників, яких Росія масово затримала на тимчасово окупованих територіях і не відпускає додому.
Плани амбітні. Адже ми не знаємо, як себе буде вести російська сторона. Однак попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати. Зауважу, що цивільних, згідно з Женевськими конвенціями, ми не можемо обмінювати. Цивільних громадян Росія повинна відпустити!,
– наголосив він.
Сьогодні Україна повернула ще 50 захисників
- 8 січня Україна повернула з полону ще 50 своїх захисників: 33 офіцерів та 17 рядових і сержантів.
- Україні вдалося повернути хлопців із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. Деякі з них потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, також там є захисники Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.
- Всі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.