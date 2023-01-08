Обмін відбувся 8 січня – це перший обмін наших військових у 2023 році. Перед цим додому 31 грудня повернулись 140 українців.
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Що відомо про повернення українців
Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів,
– написав глава Офісу Президента.
Андрій Єрмак заявив, що з полону вдалось повернути бійців, яких росіяни взяли в полон:
- на Чорнобильській АЕС;
- в Маріуполі;
- на Донецькому напрямку, і під Бахмутом зокрема;
- на Київщині, Чернігівщині, Херсонщині та на інших регіонів, де тривали бої.
Очільник Офісу Президента заявив, що завдання влади – повернути всіх наших людей. Ба більше, Єрмак пообіцяв, що цього вдасться досягти.
Українців повернули з полону / Фото Андрія Єрмака
Він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу.
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Коротко про повернення українців
- Україна регулярно повертає з полону захисників, яких Росія взяла в полон. 31 грудня 2022 року додому вдалось повернути ще 140 українців. Новорічні свята провели з родинами 82 бійці Збройних Сил, 15 бійців Тероборони, 22 нацгвардійців, 11 військовослужбовців Військово-морських сил та 10 прикордонників.
- Перед цим в Україну вдалось повернути тіла 40 захисників, які віддали життя за незалежність нашої держави. Рідні зможуть гідно попрощатись з ними та похоронити Героїв.
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