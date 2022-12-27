Тіла повернули в межах чергової передачі тіл 27 грудня. Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко пообіцяв, що Україна поверне додому всіх своїх захисників.

Зауважте Україна повернула додому 38 тіл загиблих героїв

Що відомо про повернення тіл загиблих

Сьогодні (27 грудня – 24 канал) відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих,

– заявили в міністерстві.

Додали, що з кінця травня 2022 року вдалось повернути додому в Україну 869 захисників.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко запевнив, що вони не припиняють роботу щодо обміну.

"Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – пообіцяв Котенко.

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