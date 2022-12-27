Тіла повернули в межах чергової передачі тіл 27 грудня. Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко пообіцяв, що Україна поверне додому всіх своїх захисників.
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Що відомо про повернення тіл загиблих
Сьогодні (27 грудня – 24 канал) відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих,
– заявили в міністерстві.
Додали, що з кінця травня 2022 року вдалось повернути додому в Україну 869 захисників.
Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко запевнив, що вони не припиняють роботу щодо обміну.
"Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – пообіцяв Котенко.
Куди звертати щодо питань зниклих безвісти
- У Мінінтеграції заявили, що діє гаряча лінія з питань зниклих безвісти. Зателефонувати на неї можна за номером – 0 800 339 247.
- Окрім того, про зниклу безвісти людину можна повідомити особисто Уповноваженому Олегу Котенко за телефоном 099 792 01 26.
- Ба більше, навіть у вихідні можна надсилати повідомлення на вайбер або телеграм за номером 095 896 04 21.