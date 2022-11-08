Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка. Перевозити тіла військовослужбовців допомагала низка силових структур України.

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