Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка. Перевозити тіла військовослужбовців допомагала низка силових структур України.
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Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. 8 листопада вдалося повернути рідним тіла 38 захисників.
Джерело:Мінреінтеграції
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка. Перевозити тіла військовослужбовців допомагала низка силових структур України.
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