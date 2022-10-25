Так, 25 жовтня провели операцію з передачі тіл загиблих воїнів. Про це заявили в Міністерстві реінтеграції. Втім, імена полеглих героїв поки не розголошують.

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Що відомо про повернення загиблих українських героїв

Операцію проводили за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Посадовці зазначили, що обмін тілами провели відповідно до норм Женевської конвенції.

Раніше вдалося повернути частину захисників "Азовсталі". Зокрема:

11 жовтня в Мінреінтеграції повідомили про повернення 62 тіл військових. Серед них і загиблі під час російського теракту в колишній колонії Оленівки Донецької області.

Переговори були надскладними. Олег Котенко підкреслив, що повернули додому тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну.

Полеглих героїв доставили в один з моргів Києва.

У патронатній службі полку Прокопенка повідомили, що більшість тіл саме з Оленівки. Вони обвуглені.

Фахівці провели фотофіксацію татуювань, особистих речей та документів. Далі тіла загиблих військових відправили на експертизи. Зокрема, аби зробити тест ДНК.

Також вдалося повернути тіло загиблого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Раніше він був футбольним тренером для дітей у львівському клубі "Динамо". На початку повномасштабної війни Фіалка пішов на фронт боронити Україну від російської навали. На жаль, герой загинув від ворожої кулі на початку вересня.