Міністерство реінтеграції окупованих територій заявило 11 жовтня, що тіла 62 героїв повернуть додому. Серед них загиблі захисники Азовсталі, яких Росія розстріляла влітку.

Читайте також Боротися до кінця: 12 щемливих розповідей рідних захисників Азовсталі, які залишаються в полоні

Повернення тіл загиблих в Оленівці

У відомстві зазначили, що переговори були надтяжкими, але це вдалось зробити, зокрема, завдяки кропіткій роботі уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та всієї його команди.

Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!

– наголосив Котенко.

Зверніть увагу! Це далеко не перший раз, коли Україна домовляється з ворожою сторону про передачу тіл полеглих бійців. Перемовини щодо цього питання ведуться постійно. Наприклад, 20 вересня Мінреінтеграції повідомило, що додому прибудуть 25 тіл захисників.

Важлива інформація про теракт в Оленівці

У ніч проти 29 липня окупанти підступно обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині. У будівлі були українські захисники Маріуполя, яких Росія "евакуювала" туди за кілька днів до атаки.

Відомо, що загинуло щонайменше 40 воїнів та 75 отримали поранення. В Офісі Президента одразу відреагували та назвали цей теракт та назвали його "одним із найцинічніших" злочинів Росії.

Читайте також Боротися до кінця: 12 щемливих розповідей рідних захисників Азовсталі, які залишаються в полоні

18 вересня російські пропагандисти повідомили про нову трагедію в Оленівці, звинувативши в ній українську сторону. Дмитро Лубінець закликав не вірити брехні окупантам, оскільки це вони знову вчинили провокацію.

Ввечері 21 вересня Україні вдалось повернути 188 живих захисників Азовсталі. Про це повідомив президент Зеленський.

Варте уваги – деталі обміну українських захисників у вересні: дивіться відео