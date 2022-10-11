Міністерство реінтеграції окупованих територій заявило 11 жовтня, що тіла 62 героїв повернуть додому. Серед них загиблі захисники Азовсталі, яких Росія розстріляла влітку.
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Повернення тіл загиблих в Оленівці
У відомстві зазначили, що переговори були надтяжкими, але це вдалось зробити, зокрема, завдяки кропіткій роботі уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та всієї його команди.
Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!
– наголосив Котенко.
Важлива інформація про теракт в Оленівці
- У ніч проти 29 липня окупанти підступно обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині. У будівлі були українські захисники Маріуполя, яких Росія "евакуювала" туди за кілька днів до атаки.
- Відомо, що загинуло щонайменше 40 воїнів та 75 отримали поранення. В Офісі Президента одразу відреагували та назвали цей теракт та назвали його "одним із найцинічніших" злочинів Росії.
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- 18 вересня російські пропагандисти повідомили про нову трагедію в Оленівці, звинувативши в ній українську сторону. Дмитро Лубінець закликав не вірити брехні окупантам, оскільки це вони знову вчинили провокацію.
- Ввечері 21 вересня Україні вдалось повернути 188 живих захисників Азовсталі. Про це повідомив президент Зеленський.
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