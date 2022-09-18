Дмитро Лубінець також зауважив, що росія знову звинуватила в обстрілі Україну, проте ми це чули влітку. Натомість саме окупанти утримують в полоні наших бійців, всупереч Женевським конвенціям.

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Україна відреагувала на провокацію в Оленівці

Наразі (мовиться про 18:30 18 вересня – 24 канал) ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму – до пані Москалькової, так і за посередництвом ООН та МКЧХ,

– заявив Лубінець.

Посадовець пояснив, що він досі як омбудсмен готовий особисто прибути в Оленівку, щоб:

оцінити всі факти;

поспілкуватись зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також пояснив, що наразі йому точно не відомі мотиви, з якими росія обстрілює табори військовополонених.

"Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва росії", – припустив Дмитро Лубінець.

Такі дії росії показують світу, що вона держава-терорист

Він також зауважив, що такі дії росії лише упрозорюють для всього світу факт, що "росія – держава-терорист".

І ця держава прагне досягати своїх геополітичних цілей не в демократичний спосіб через перемовини, а використовуючи зброю і терор,

– запевнив Лубінець.

Посадовець додав, що наразі завдання демократичного світу – це припинити, раз і назавжди.

Нова трагедія в Оленівці: що відомо

18 вересня російські пропагандисти повідомили про нову трагедію в Оленівці.

Вони заявили, що в сумнозвісній колонії загинув полонений український військовослужбовець. За їхніми даними, ще чотири наших бійці – поранені.

Окупанти традиційно цинічно збрехали та звинуватили Збройні Сили України в обстрілі.

Проте насправді такими провокаціями росіяни хочуть дискредитувати довіру до України. Насправді ж Збройні Сили України не стріляють по мирних людях, чи, ба більше, по своїх побратимах, які потрапили у полон до ворога.

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