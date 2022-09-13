Наші розвідники мають інформацію, що в колонії Оленівки покращили побутові умови для полонених. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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Усе ховають від ООН

Наша розвідка припускає, що це трапилось напередодні візиту місії ООН. Міжнародні представники можуть приїхати туди найближчим часом.

Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може відбутись,

– сказав Юсов.

За його словами, така тенденція є позитивною. Наші розвідники вірять, що робота місії буде об'єктивна.

Що відомо про поїздку місії

Заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло заявляла, що місія ООН може поїхати до Оленівки вже скоро. Метою місії буде з'ясування обставин трагічних подій 29 липня. Тоді росія влаштувала теракт, скоївши вибух в одному з приміщень, де перебували наші полонені.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що до очільника місії ООН по Оленівці та його колег є кричущі питання. Зокрема, викликає сумнів їхня "нейтральність".

Що відомо про теракт в Оленівці: дивіться відео