Відповідону інформацію розповів 9 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Також він навів факти щодо попередньої діяльності очільника та учасників місії ООН, яка скоро почне роботу в Оленівці.

Читайте також Місія ООН невдовзі прибуде в Оленівку, де росія скоїла теракт проти українських полонених

Уповноважений Ради з прав людини пояснив, що викликає сумніви у "нейтральності" місії ООН

Вже від назви цієї місії віє відомим "принципом нейтральності" міжнародних організацій. Але чи є її учасники такими ж нейтральними, як назва їх місії?

– написав Дмитро Лубінець.

Він пригадав, що генсекретар ООН Антоніу Гуттереш призначив очільником місії генерал-лейтенанта у відставці бразильця Альберто дос Сантоса Круза. Уповноважений Верховної Ради з прав людини пригадав, що:

у релізі ООН повідомляється про участь генерал-лейтенанта в миротворчих місіях в Конго та Гаїті;

і зазначено, що він "обіймав численні керівні посади в Бразилії";

однією з таких посад є посада міністра-секретаря в уряді президента Бразилії Жаіра Болсонару.

Альберто дос Сантос Круз активно підтримував діючого крайно-правого президента Бразилії як в його передвиборчій кампанії, так і після обрання. Варто нагадати, що сам Жаір Болсонару провів зустріч із путіним в Москві 16 лютого 2022 року, де висловив "солідарність" з росією, без уточнень обставин,

– повідомив Лубінець.

Також додав, що вже за кілька днів президент Бразилії:

"призупинив" повноваження свого віце-президента Гамільтона Мурао за порівняння російської агресії з актами вторгнення Гітлера в 30-х роках у Європі;

сказав, що "він єдиний, хто говорить на цю тему";

не засудивши жодного разу російську агресію щодо України, повідомив, що "ми хочемо миру".

Можуть бути питання й до учасників місії ООН

Дмитро Лубинець пригадав, що ще однією учасницею місії є ексдиректорка Бюра демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Ґісладоттір з Ісландії.

За словами українського посадовця, постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні:

неодноразово зверталися до пані директорки із проханням відреагувати на системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, а також здійснювати постійний моніторинг;

звертали увагу на показове ігнорування питання російської агресії в щорічних доповідях Інгібйорг Сольрун Ґісладоттір і місії США при ОБСЄ.

Проте, найбільш виразним є заява Ґісладоттір де вона засуджує рішення українського парламенту у 2019 році за обмеження можливості російськім спостерігачам входити до складу моніторингових місій за виборами напередодні президентських перегонів, а також зазначила, що "спостерігачі від росії представляють не цю країну, а ОБСЄ",

– пригадав Дмитро Лубінець.

Він також розповів про третього учасника місії Іссуфа Якуба з Нігеру, який має досвід у поліцейських місіях ООН, зокрема в Малі.

"І хоч сам Іссуф Якуб мало висловлювався публічно, варто зазначити, що росія мала високий вплив та інтерес до Малі", – пригадав Уповноважений Ради з прав людини.

Зокрема відомо, що про ситуацію в Малі було багато заяв країн Заходу про поширення практики залучення вагнерівців та посилення російського впливу. Це призвело до виведення французького контингенту з країни і завершення місії.

Очевидно, що тільки такий склад місії міг задовольнити росію і сьогодні ми бачили заяву замглави мзс росії андрія руденко про "обговорення деталі поїздки, маршрути та склад",

– сказав Лубинець.

Додав також, що він не здивується, якщо:

"місія в Оленівку відбудеться за прикладом МАГАТЕ, де замість міжнародних медіа доступ отримають кремлівські пропагандисти;

а учасників місії проведуть по запланованому маршруту;

здається, вони до цього готові".

Теракт росії в Оленівці: коротко

Варто пригадати, що внаслідок теракту росіян в Оленівці 29 липня загинуло щонайменше 50 українських захисників, яких росія утримувала в полоні.

Після цього кремль звинуватив у атаці ЗСУ, проте росія знову збрехала. Ба більше, Москва жодні міжнародні організації на місце трагедії досі не впустивла.

Рідні також не мають точних списків загиблих та поранених в Оленівці.

Окрім того, заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло заявила, що місія ООН невдовзі прибуде в Оленівку. Також Ді Карло подякувала Україні та росії "за конструктивний підхід та підготовку до цієї місії".

Дивіться також – Тайра розповіла, що в Оленівці перед обстрілом були медики: відео