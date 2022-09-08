Про те, що це має статися найближчими днями, 7 вересня заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її виступ.

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Що відомо про місію ООН до Оленівки

За словами представниці Організації об'єднаних націй, метою місії буде з'ясування обставин трагічних подій 29 липня. Ді Карло подякувала Україні та росії "за конструктивний підхід та підготовку до цієї місії". Також сказала, що ООН розраховує на подальшу підтримку країн.

Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів,

– сказала представниця ООН.

У цей день також у Радбезі обговорювали ситуацію на Запорізькій АЕС. Зокрема, звіт МАГАТЕ, який оприлюднили напередодні.

Головне про трагедію в Оленівці

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №120 стався сильний вибух. Він зруйнував приміщення, де перебувало багато полонених українців. Російських джерела вказують, що були вбиті приблизно 40 українців. Станом на вересень навіть невідомі їхні імена. Водночас жоден "співробітник" колонії не зазнав поранень.

Президент Володимир Зеленський акцентував, що це вбивство є черговим воєнним злочином росії. Росіяни ж почали казати, що це нібито був артилерійський удар з боку України.Важливо, що висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують – теракт в Оленівці, ймовірно, скоїли термобаричною зброєю. Головним доказом, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера.

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