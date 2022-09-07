Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував "російську метушню" на засіданні Ради безпеки. Воно було присвячене ситуації на ЗАЕС.

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Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама росія так терміново скликала цю зустріч,

– наголосив Кислиця.

Єдине, що пояснює російську метушню – це спроба тиску на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт.

Росія маніпулює звітом МАГАТЕ

Спроба тиску провалилась, документ оприлюднили ще до засідання РБ. Кислиця пояснив, що саме тому представник росії василь небензя заявив про "брак часу". Він відчайдушно намагався маніпулювати звітом.

Зверніть увагу! Небензя демонстративно обурювався звітом МАГАТЕ, бо в ньому зафіксовано присутність російських військ та військової техніки на ЗАЕС. Він вимагав від Гроссі уточнити, яку саме військову техніку той бачив на станції. Намагався доводити, мовляв, це неправда.

Кислиця порадив росіянину, аби наступного разу той набрався терпіння. Він зазначив, що метушитись варто, тільки якщо мовиться про виведення російської армії з України.

Російські війська мають негайно забратись із ЗАЕС

Кислиця наголосив, що єдиним способом усунути ядерну загрозу є виведення військ росії. Він назвав це ключовою умовою для відновлення "не тільки ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права".

Дипломат зазначив, що Україна звернула увагу на рекомендацію МАГАТЕ про створення захисної зони. Ми готові до консультацій з цього питання, якщо це призведе до демілітаризації та деокупації станції.

До слова, Кислиця нагадав, що російські обстріли знову пошкодили останню лінію електропередачі, що з'єднує станцію з енергосистемою України. Відтак ЗАЕС вже вдруге опинилася за крок від ядерної катастрофи.

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