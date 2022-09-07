Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал "российскую суету" на заседании Совета безопасности. Оно было посвящено ситуации в ЗАЭС.

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Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама россия так срочно созвала эту встречу.

– подчеркнул Кислица.

Единственное, что объясняет российскую суету – это попытка давления на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет.

Россия манипулирует отчетом МАГАТЭ

Попытка давления провалилась, документ был обнародован еще до заседания СБ. Кислица объяснил, что именно поэтому представитель россии василий небензя заявил о "нехватке времени". Он отчаянно пытался манипулировать отчетом.

Обратите внимание! Небензя демонстративно возмущался отчетом МАГАТЭ, потому что в нем зафиксировано присутствие российских войск и военной техники на ЗАЭС. Он требовал от Гросси уточнить, какую военную технику тот видел на станции. Пытался доказывать, мол, это неправда.

Кислица посоветовал россиянину, чтобы в следующий раз тот набрался терпения. Он отметил, что суетиться стоит, только если речь идет о выводе российской армии из Украины.

Российские войска должны немедленно уйти из ЗАЭС

Кислица подчеркнул, что единственным способом устранить ядерную угрозу является вывод войск россии. Он назвал это ключевым условием для восстановления "не только ядерной безопасности, но и уважения международного права".

Дипломат отметил, что Украина обратила внимание на рекомендацию МАГАТЭ о создании защитной зоны. Мы готовы к консультациям по этому вопросу, если это приведет к демилитаризации и деоккупации станции.

К слову, Кислица напомнил, что российские обстрелы снова повредили последнюю линию электропередачи, соединяющую станцию с энергосистемой Украины. Следовательно, ЗАЭС уже второй раз оказалась в шаге от ядерной катастрофы.

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