Володимир Зеленський заявив про це у вечірньому зверненні 7 вересня. Президент запевнив, що Україна пам'ятає про всіх наших людей, яких утримують окупанти.

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Зеленський запевнив, що Україна намагається звільнити наших полонених

Хочу сьогодні (мовиться про 7 вересня – 24 канал) сказати ще одну річ – дуже важливу, дуже чутливу. Це стосується українців, які утримуються окупантами у полоні. На рівні української розвідки та інших залучених структур і людей постійно намагаємося добитися звільнення наших полонених,

– вказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що ця робота не припинялася ніколи.

"І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну, до звільнення українських полонених", – пояснив президент України.

В полоні росії понад дві тисячі захисників Маріуполя

Варто пригадати, що 6 вересня минуло 40 днів з часу страшного теракту в Оленівці, а рідні досі не мають точного списку загиблих та поранених, не мають доступу до тіл та полонених ані ООН, ані Червоний Хрест.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сказав, що час після теракту минає й окупанти прибирають докази своїх воєнних злочинів. Адже Міжнародний комітет Червоного Хреста, попри заяву росії, що вона готова надати доступ до Оленівки, його не отримав. Така ж сама ситуація і з місією ООН.

На мою думку, це станеться після того, як вони приберуть усі докази цього воєнного злочину,

– підсумував омбудсмен.

Окрім того, в полоні росії перебувають орієнтовно 2 500 захисників Маріуполя.

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