Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко виступила на акції 6 вересня. Вона зазначила, що невідомо, де знаходяться тіла, чи є списки полонених і де міжнародні організації, які повинні розслідувати цей злочин.

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"Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять героїв "Азову" та Азовсталі, які боронили Маріуполь. Хочу, щоб кожен, хто знаходиться тут, боровся за повернення наших героїв, за розслідування цього злочину. За те, щоб такої трагедії не відбулося", – сказала Прокопенко.

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Треба, щоб світ почув

Дружина командира "Азову" наголосила, що захисники чекають на повернення. Вони хочуть, щоб всі їхні рідні долучилися до того, щоб їх захистити та повернути.

Будь ласка, діємо активно. Не боїмось і робимо все, щоб світ нас почув,

– закликала Катерина.

На акції закликали підписати лист до генсека ООН Антоніу Гуттереша щодо злочинних дій росії та створення моніторингової групи, яка займається українськими військовополоненими. Рідні вимагають з'ясувати, в яких умовах перебувають захисники й чи окупанти виконують принципи Женевської конвенції.

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Важливо! Росіяни у ніч з 28 на 29 липня 2022 року підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, де утримували захисників Азовсталі. Вони вбили понад 50 українців.

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