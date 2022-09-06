Відповідну інформацію розповіла Наталія Зарицька, яка є дружиною військовополоненого та головою Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі". Вона також сказала, яка ситуація через 40 днів після трагедії.

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Рідні полонених бійців назвала виходи з ситуації, щоб не було нової Оленівки

Наталія Зарицька заявила, що вона разом з іншими дружинами закликає не допустити варварських задумів, жахливих та несправедливих розправ над воїнами, які вірою та правдою захищали свою рідну землю та свій народ.

Виходи із ситуації наступні: це звільнення наших військовополонених, або ж одночасний обмін всіх на всіх, або ж екстракція наших захисників до третьої країни,

– наголосила Наталія Зарицька.

Варто сказати, що жахлива трагедія в Оленівці відбулась 28 липня. Тоді росіяни на території колишньої виправної колонії №120 вбили українських полонених, які там утримувались.

Попередньо відомо, що у приміщенні пролунав вибух. Ймовірно, окупанти застосували термобаричну зброю. Вони могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ-А "Джміль".

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40 днів від трагедії в Оленівці

6 вересня Наталка Зарицька розповіла, що їй досі не відомо, чи живий її чоловік. Вона сказала, що за 40 днів рідні не отримали відповіді на жодне питання. Зокрема, хто загинув, хто поранений. Яка точна кількість жертв і постраждалих. Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права до українських полонених не було допущено представників Червоного Хреста.

У цей же день Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що досі офіційного списку імен та прізвищ загиблих немає.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста заявили, що досі не отримали права доступу до бійців, що перебували у центрі утримання під вартою в Оленівці 29 липня 2022 року.

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