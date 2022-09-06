Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко выступила на акции 6 сентября. Она отметила, что неизвестно, где находятся тела, есть ли списки пленных и где международные организации, которые должны расследовать это преступление.

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"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память героев "Азова" и Азовстали, защищавших Мариуполь. Хочу, чтобы каждый находящийся здесь боролся за возвращение наших героев, за расследование этого преступления. За то, чтобы такой трагедии не произошло ", – сказала Прокопенко.

Акция родных военнопленных: смотрите видео

Надо, чтобы мир услышал

Жена командира "Азова" подчеркнула, что защитники ждут возвращения. Они хотят, чтобы все их родные присоединились к тому, чтобы их защитить и вернуть.

Пожалуйста, действуем активно. Не боимся и делаем все, чтобы мир нас услышал,

– призвала Екатерина.

На акции призвали подписать письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу о преступных действиях россии и создании мониторинговой группы, занимающейся украинскими военнопленными. Родные требуют выяснить, в каких условиях находятся защитники и выполняют ли оккупанты принципы Женевской конвенции.

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Важно! Россияне в ночь с 28 на 29 июля 2022 года взорвали колонию в Еленовке Донецкой области, где удерживали защитников "Азовстали". Они убили более 50 украинцев.

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