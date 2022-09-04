Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, особливих очікувань від місії немає, адже після теракту минає час, і окупанти прибирають докази своїх воєнних злочинів.
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Росіяни намагаються знищити всі докази своєї причетності до теракту
Омбудсмен зазначив, що сумнівів, що насправді відбулося в Оленівці, немає. За аналізом фото та відеоматеріалів, які є в публічному доступі, і українські, і міжнародні військові експерти дійшли приблизно одного висновку – це була заздалегідь запланована публічна страта військовослужбовців ЗСУ.
Вибух був всередині, це не була ракета. Бо, по-перше, приліт ракети легко перевірити по супутнику. По-друге, ракета залишає вирву й осколками розносить приміщення всередині. А тут був вибух снаряда, який дає дуже високу температуру. Бо тіла, які ми бачили, – обвуглені,
– пояснив Лубінець.
За його словами, після того, коли стало відомо, що відбулося, він офіційно звернувся до російської уповноваженої з прав людини татьяни москалькової. Лубінець запропонував їй разом відвідати місце, щоб в їхній присутності міжнародні експерти взяли всі матеріали на експертизу.
"Також я вимагав дати можливість мені поспілкуватись з пораненими військовослужбовцями. Окрім того, щоб російська федерація розпочала процедуру видачі тіл загиблих родичам. Досі жодної відповіді на мої пропозиції я не отримав", – додав омбудсмен.
Лубінець зазначив, що наскільки йому відомо, наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста, попри заяву росії, що вона готова надати доступ до Оленівки, його не отримав. Така ж сама ситуація і з місією ООН.
"На мою думку, це станеться після того, як вони приберуть усі докази цього воєнного злочину", – підсумував омбудсмен.
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Що відомо про вбивство українських полонених в Оленівці
- У міноборони росії 29 липня заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень. Окупанти традиційно звинуватили у всьому ЗСУ.
- Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на криваву провокацію росії на своїй сторінці у телеграмі й по пунктах розібрав жахливу трагедію.
- Водночас за словами позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича, масове вбивство полонених в окупованій Оленівці схоже до підриву будівель колонії зсередини. Ймовірно, це зробили, щоб приховати вбивства полонених українців, яких там утримували.
- Окрім цього, Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про цей теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.
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