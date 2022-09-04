Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, особливих очікувань від місії немає, адже після теракту минає час, і окупанти прибирають докази своїх воєнних злочинів.

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Росіяни намагаються знищити всі докази своєї причетності до теракту

Омбудсмен зазначив, що сумнівів, що насправді відбулося в Оленівці, немає. За аналізом фото та відеоматеріалів, які є в публічному доступі, і українські, і міжнародні військові експерти дійшли приблизно одного висновку – це була заздалегідь запланована публічна страта військовослужбовців ЗСУ.

Вибух був всередині, це не була ракета. Бо, по-перше, приліт ракети легко перевірити по супутнику. По-друге, ракета залишає вирву й осколками розносить приміщення всередині. А тут був вибух снаряда, який дає дуже високу температуру. Бо тіла, які ми бачили, – обвуглені,

– пояснив Лубінець.

За його словами, після того, коли стало відомо, що відбулося, він офіційно звернувся до російської уповноваженої з прав людини татьяни москалькової. Лубінець запропонував їй разом відвідати місце, щоб в їхній присутності міжнародні експерти взяли всі матеріали на експертизу.

"Також я вимагав дати можливість мені поспілкуватись з пораненими військовослужбовцями. Окрім того, щоб російська федерація розпочала процедуру видачі тіл загиблих родичам. Досі жодної відповіді на мої пропозиції я не отримав", – додав омбудсмен.

Лубінець зазначив, що наскільки йому відомо, наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста, попри заяву росії, що вона готова надати доступ до Оленівки, його не отримав. Така ж сама ситуація і з місією ООН.

"На мою думку, це станеться після того, як вони приберуть усі докази цього воєнного злочину", – підсумував омбудсмен.

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Що відомо про вбивство українських полонених в Оленівці

У міноборони росії 29 липня заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень. Окупанти традиційно звинуватили у всьому ЗСУ.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на криваву провокацію росії на своїй сторінці у телеграмі й по пунктах розібрав жахливу трагедію.

Водночас за словами позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича, масове вбивство полонених в окупованій Оленівці схоже до підриву будівель колонії зсередини. Ймовірно, це зробили, щоб приховати вбивства полонених українців, яких там утримували.

Окрім цього, Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про цей теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.

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