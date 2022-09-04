Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, особых ожиданий от миссии нет, ведь после теракта проходит время, и оккупанты убирают доказательства своих военных преступлений.
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Россияне пытаются уничтожить все доказательства своей причастности к теракту
Омбудсмен отметил, что сомнений относительно того, что действительно произошло в Еленовке, нет. По анализу имеющихся в публичном доступе фото и видеоматериалов, и украинские, и международные военные эксперты пришли примерно к одному выводу – это была заранее запланированная публичная казнь военнослужащих ВСУ.
Взрыв был внутри, это была не ракета. Потому что, во-первых, прилет ракеты легко проверить по спутнику. Во-вторых, ракета оставляет воронку и осколками разносит помещение внутри. А тут был взрыв снаряда, который дает очень высокую температуру. Потому как тела, которые мы видели, обуглены,
– объяснил Лубинец.
По его словам, после того как стало известно, что произошло, он официально обратился к российской уполномоченной по правам человека татьяне москальковой. Лубинец предложил ей вместе посетить место, чтобы в их присутствии международные эксперты взяли все материалы на экспертизу.
"Также я требовал дать мне возможность пообщаться с ранеными военнослужащими. Кроме того, чтобы российская федерация начала процедуру выдачи тел погибших родственникам. До сих пор никакого ответа на мои предложения я не получил", – добавил омбудсмен.
Лубинец отметил, что, насколько ему известно, пока Международный комитет Красного Креста, несмотря на заявление россии, что она готова предоставить доступ к Еленовке, его не получил. Такая же ситуация и с миссией ООН.
"По моему мнению, это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления", – подытожил омбудсмен.
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Что известно об убийстве украинских пленников в Еленовке
- В минобороны россии 29 июля заявили, что в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. оккупанты традиционно обвинили во всем ВСУ.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии на своей странице в телеграмме и по пунктам разобрал ужасную трагедию.
- В то же время, по словам внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича, массовое убийство пленных в оккупированной Еленовке похоже на подрыв зданий колонии изнутри. Вероятно, это сделали, чтобы скрыть убийства плененных украинцев, которых там содержали.
- Кроме этого, Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов об этом теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.
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