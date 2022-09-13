У наших разведчиков есть информация, что в колонии Еленовки улучшили бытовые условия для пленных. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Все прячут от ООН

Наша разведка предполагает, что это произошло накануне визита миссии ООН. Международные представители могут приехать туда в ближайшее время.

Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться,

– сказал Юсов.

По его словам, такая тенденция положительная. Наши разведчики верят, что работа миссии будет объективной.

Что известно о поездке миссии

Заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявляла, что миссия ООН может поехать в Еленовку уже скоро. Целью миссии станет выяснение обстоятельств трагических событий 29 июля. Тогда россия устроила теракт, совершив взрыв в одном из помещений, где находились наши пленные.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что к главе миссии ООН по Еленовке и его коллегам есть вопиющие вопросы. В частности, вызывает сомнение их "нейтральность".

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