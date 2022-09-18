Повідомили про це російські пропагандисти. Злочин трапився у сумнозвісній колонії в Оленівці, інформує 24 канал.

До теми Місія ООН невдовзі прибуде в Оленівку, де росія скоїла теракт проти українських полонених

У колонії загинув полонений

Російські пропагандисти намагаються виправдати смерть військовополоненого. Вони брешуть, що ЗСУ обстріляли колонію в Оленівці.

Кажуть, що один полонений загинув, ще 4 отримали поранення. Таким чином через ці провокації хочуть дискредитувати довіру до України. Наші Збройні Сили ніколи не стріляють по мирних людях, а тим більше по своїх товаришах, які зараз в полоні в окупантів.