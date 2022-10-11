Министерство реинтеграции оккупированных территорий заявило 11 октября, что тела 62 героев вернут домой. В их числе погибшие защитники Азовстали, которых Россия расстреляла летом.

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Возвращение тел погибших в Еленовке

В ведомстве отметили, что переговоры были сверхтяжелыми, но это удалось сделать, в частности, благодаря кропотливой работе уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и всей его команде.

Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!

– подчеркнул Котенко.