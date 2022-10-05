Захватчики устроили массовое убийство пленных, а сейчас не отдают их тела. Похоже, россияне пытаются скрыть следы своих злодеяний.

К теме К главе миссии ООН по Еленовке и его коллегам есть вопиющие вопросы относительно "нейтральности"

Почему ООН не может направить расследовательную миссию

Представитель офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик на брифинге сообщил, что миссия ООН по выяснению фактов не приедет в изолятор в Еленовке, потому что нет необходимых гарантий безопасности. Какая из сторон отказывается предоставлять их, Дюжаррик не рассказал. Впрочем, очевидно, что речь идет о россиянах.

Нам нужен "зеленый свет" на всех местах. Пока этого нет на всем пути, мы не можем направить их на место,

– сказал спикер.

По его словам, отсутствие безопасности и есть основная причина, почему расследовательская группа до сих пор не в Еленовке. Заметим, что ранее заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло уверяла, что "в ближайшие дни" миссия прибудет в поселок.

Обратите внимание Сегодня россия не выполняет ни одну норму Женевской конвенции об обращении с пленными

Теракт в Еленовке: что известно

В конце июля на территории исправительной колонии №120 в Еленовке Донецкой области прогремел мощный взрыв. В результате пленные украинцы, находившиеся в изоляторе, погибли.

Есть информация о более чем 50 жертвах. Сколько украинских военнослужащих были ранены, неизвестно.

В то же время "работники" колонии оказались невредимыми. Владимир Зеленский подчеркнул, что этот теракт является очередным военным преступлением россиян.

Враги цинично обвинили во взрыве ВСУ. Однако эксперты считают, что это не были обстрелы снарядами GMLRS, которые использует украинская армия. Скорее всего, удар был нанесен термобарическим оружием, находящимся на вооружении боевиков еще с 2014 года.

Отметим – В Еленовке перед обстрелом были медики: смотрите видео: