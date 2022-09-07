Об этом на брифинге рассказала супруга военнопленного и председатель Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из Стали" Наталья Зарицкая, передает 24 канал.
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Россия плюет на Женевскую конвенцию
Родные бойцов ничего не знают об их состоянии. Также неизвестно местонахождение пленных, с ними нет связи.
Сегодня ни одна норма Женевской конвенции об обращении с военнопленными не выполняется россией,
– подчеркнула Зарицкая.
Она предостерегла, если мир боится признать реальное положение дел, то следует ожидать более страшных и кровавых преступлений, чем теракт в Еленовке. Родные защитников требуют справедливости. Оккупантов, содержащих военнопленных, необходимо привлечь к ответственности.
Агрессор не может быть частью цивилизованного мира
Напомним, что россия является участником Женевской конвенции. Поэтому Красный Крест имеет право задавать вопросы российскому правительству относительно выполнения норм международного гуманитарного права. В противном случае МККК и ООН имеют возможность наказывать страну-агрессора. Несмотря на это россия продолжает сидеть за столом с цивилизованным миром и от нее не требуют отчетов.
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