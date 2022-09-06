Люди собрались не только для того, чтобы почтить память погибших защитников Мариуполя. Таким образом они заявляют международному сообществу о необходимости как можно быстрее расследовать это преступление, передает 24 канал.

Важно "Говорил, что ни о чем не жалеет": мать павшего защитника Мариуполя о последнем разговоре с сыном

Люди несли свечи памяти

На Софийскую площадь пришли около сотни человек. Среди них – родные защитников "Азовстали", близкие и другие небезразличные граждане. Они принесли плакаты и свечи. Проектор в свете лампадок демонстрировал присутствующим щемящие кадры с защитниками.



Чествование памяти погибших защитников Мариуполя / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На акции была жена командира полка защитников Мариуполя Дениса Прокопенко Екатерина. Она рассказала, что не знает, где находится ее муж. Связи с ним у жены нет с мая. Екатерина подчеркнула, что Красный Крест не привлечен к его поиску. На постоянные письма девушка в течение трех месяцев получает ответ "мы в процессе".



Связи с защитниками до сих пор нет / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Молчать нельзя

Также на Софийской площади была Вера – мать погибшего в Мариуполе украинского защитника. Ее сын служил в полковой разведке и погиб возле драмтеатра в Мариуполе. Женщина также прокомментировала трагедию в Еленовке. Она подчеркнула, что нужно напоминать об этом постоянно, поскольку международные институции не работают.

В ассоциации семей защитников "Азовстали" обращаются к каждому, кому небезразлична судьба героев Мариуполя. Просят не молчать, а поддерживать всеми возможными способами.

Мы никогда не забудем и не простим трагедию в Еленовке,

– отметили в ассоциации.



Присутствующие зажгли лампадки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Кроме того, родные защитников "Азовстали" собирали подписи под письмом генсеку ООН. Требуют создать мониторинговую группу, которая будет заниматься украинскими военнопленными, а также выяснить, в каких условиях находятся защитники и выполняют ли оккупанты принципы Женевской конвенции.

В заключение присутствующие зажгли свечи и лампадки.

В Киеве почтили память павших в результате теракта в Еленовке / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Теракт в Еленовке: что известно

29 июля россия совершили теракт в колонии в Еленовке на оккупированной территории. Захватчики убили украинских военнопленных из "Азовстали".

Погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. Информация о количестве жертв пока не проверена.

Конечно, россияне в традиционной манере перебрасывают вину на ВСУ. Врут, что колонию якобы обстреляли.

Между тем ни один "сотрудник" колонии не пострадал. Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием.

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