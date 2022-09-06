Украинский воин погиб у драмтеатра

Женщина в комментарии корреспондентке 24 канала Алине Туришин рассказала, что ее сын погиб, когда защищал Мариуполь. По словам женщины, погибший сын 7 лет служил в армии.

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Госпожа Вера поделилась, что в 2014 году, когда началась война россии против Украины, ее сыну было 19 лет. Тогда он сказал, что "будет жалеть всю свою жизнь, если не уйдет защищать Родину".

В последнем разговоре он сказал, что ни о чем не жалеет,

– рассказала мама защитника Мариуполя.

Она отметила, что сын хотел уволиться и начать мирную гражданскую жизнь, о которой мечтал.

"Создать семью. Но он очень любил Украину, хотел в ней жить. Он ушел добровольцем", – вспомнила мама погибшего воина.

Вера рассказала, что ее сын служил в полковой разведке и погиб возле драмтеатра в Мариуполе. Там, как сообщила мать бойца, он попал под сильный артобстрел, в результате чего почти вся его группа погибла.

Комментируя трагедию в колонии Еленовки, где россия убила украинских военнопленных, Вера подчеркнула, что нужно напоминать об этом. Она подчеркнула, что практика продемонстрировала, что международные институты не работают.

В частности, Красный Крест и ООН, как сказала женщина, ничего не сделали, чтобы предотвратить теракт в Еленовке.

Также она отметила, что неизвестно, в каком состоянии украинские военнопленные в Еленовке.

Следует призвать международное сообщество и всех людей в Украине, чтобы они об этом помнили. Чтобы пленники вернулись домой. Среди них семья моего сына. Я жду их. Я хочу, чтобы они вернулись,

– сказала госпожа Вира.

Как известно, украинские защитники и защитницы с первых дней войны держали оборону в Мариуполе против российских сил, превосходивших в несколько раз. Нашим защитникам приходилось выстаивать под сильными обстрелами.

В середине мая, когда россия полностью разрушила Мариуполь, защитникам на "Азовстали" отдали приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь.

После этого из "Азовстали" вышло более 2 тысяч защитников и защитниц, попавших в плен в россию.

29 июля россия совершили теракт в колонии в Еленовке, убив украинских военнопленных из "Азовстали". В результате трагедии погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. С момента трагедии прошло 40 дней, однако проверенной информации о погибших и пострадавших нет.

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