Журналисты 24 канала пообщались с Международным комитетом Красного Креста и родными украинских защитников, которые защищали Мариуполь и обороняли "Азовсталь". О том, что стало известно за эти 40 дней, есть ли изменения в коммуникации с российской стороной и что делает Красный Крест для украинских пленных защитников – читайте в нашем материале.

Важно Это месть, – интервью с женами командиров "Азова" о теракте в Еленовке и россии-террористке

Доступа к Еленевке нет: что говорят представители Красного Креста

С момента теракта в оккупированной Еленовке Донецкой области прошло 40 дней. В Ассоциации семей защитников "Азовстали" рассказали, что до сих пор нет никакой официальной информации о количестве убитых и раненых. Украина неоднократно посылала запросы россии относительно направления списков, но официального ответа так и не получила. Это касается и допуска представителей Украины или третьей стороны на территорию Еленовки.

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По состоянию на 6 сентября, представители Международного комитета Красного Креста не получили права доступа к бойцам, находившимся в центре содержания под стражей в Еленовке 29 июля 2022 года. Об этом представители МККК сообщили в ответ на запрос журналистов 24 канала.

В Красном Кресте добавили, что еще в первый день направили запрос в соответствующие органы, чтобы их специалистам разрешили посетить Еленовку.

В запросе было указано желание получить доступ не к самому месту трагедии 29 июля, а к находившимся там людям. Причем, ко всем категориям – раненым (которых, вероятно, перевезли в медицинские учреждения), погибшим и тем, кто не получил ранения в результате трагедии и которых, вероятно, перевели в другое место содержания под стражей,

– отметили в Красном Кресте.

В команде МККК, посещающей военнопленных, должны были быть специалисты криминалистической экспертизы, которые могли осмотреть тела погибших. Этот доступ работники Красного Креста до сих пор не получили. Хотя переговоры постоянно ведутся и не прекращались с момента направления первого запроса на посещение военнопленных.

Без доступа невозможно проверить списки погибших. Без доступа невозможно оценить характер ранений тех, кто выжил в трагедии, но получил ранения. Относительно возвращения тел погибших это прерогатива самих сторон конфликта, но МККК со своей стороны готов быть фасилитатором процесса, как неоднократно случалось во время этого международного вооруженного конфликта при обмене телами погибших комбатантов,

– добавили в МККК.

До трагедии 29 июля работники МККК дважды посещали место содержания пленных в Еленовке. Цель этих визитов – обеспечение военнопленных питьевой водой.

"Обычно у наших визитов есть свои правила, которые опираются на Третью Женевскую конвенцию. Согласно ей, ответственность за безопасность военнопленных возложена на ту сторону конфликта, которая удерживает людей в местах содержания под стражей. Также стороны конфликта должны заботиться о телах погибших, чтобы их потом можно было передать другой стороне", – добавили представители МККК.

На Международный комитет Красного Креста возложена обязанность проверять, придерживается ли каждая из сторон конфликта возложенных на нее Женевских конвенций обязательств. Для этого и предусмотрены визиты МККК, которые не могут быть ограничены по времени без уважительных причин. Специалисты организации осуществляли такие визиты в разные места содержания под стражей. Но в результате посетили сотни людей, в то время как хотели бы видеть тысячи военнопленных.

К сожалению, мы не можем публично говорить о результатах визитов. Все нарушения международного гуманитарного права фиксируются нашими специалистами, но они обсуждаются в конфиденциальном диалоге с представителями тех структур, от которых зависит содержание военнопленных. Такой конфиденциальный характер диалога дает нам больше возможностей для посещения военнопленных. Наша цель состоит в фиксировании нарушений международного гуманитарного права не для выявления виновных и их наказания, а для их предотвращения в будущем,

– подытожили в МККК.

"Все руководствуются списками погибших, которые предоставила россия": что родные защитников знают о теракте

Невеста командира 1-й роты 1-го батальона ОЗСП АЗОВ Анна Науменко подчеркнула, что ООН создала комиссию по расследованию теракта в Еленовке, но до сих пор не известно, когда эта миссия заработает.

Россия же традиционно в своем стиле утверждает, что именно наши ВСУ якобы нанесли ракетный удар системами HIMARS по колонии. О попытках кремля сфабриковать доказательства теракта предупреждала и американская разведка 4 августа 2022 года. Международное разведывательное сообщество InformNapalm провело расследование. В нем указывается, что разрушения колонии не соответствуют тем, что могли быть нанесены ударом ракеты GMLRS (применяется в РСЗО HIMARS – 24 канал), как об этом пишут российские медиа.



Родственники защитников Мариуполя призвали мир признать россию государством-спонсором терроризма / фото Алины Туришин, 24 канал

Расследователи полагают, что, вероятно, при ударе по колонии было использовано термобарическое оружие. Также они подчеркнули, что содержание военнопленных так близко к фронту нарушает статью 19 Третьей Женевской конвенции, что делает это военным преступлением.

Это не была ракета GMLRS. Это было термобарическое оружие. Это устроила россия и сделала это (как обычно) некомпетентно. Еленовка расположена примерно в 15 километрах от линии фронта. Поражать цель так близко редкими и дорогими ракетами GMLRS большой дальности, когда можно использовать 105-мм артиллерийские снаряды, которые стоят около 0,4% от ракеты GMLRS, не имеет смысла,

– сказано в сообщении.

Анна Науменко рассказала, что родственники защитников Мариуполя вынуждены в дальнейшем настаивать на необходимости допуска международных миссий для расследования в Еленовку. Хотя, заметила она, уже прошло достаточно времени, чтобы скрыть следы преступления.

Надеемся на выяснение какой-либо информации,

– сказала Науменко.

Жена бойца полка защитников Мариуполя Екатерина Плечистова рассказала, что не получила информации от украинской власти или Красного Креста. Она отметила, что лично звонила им еще 29 июля и после этого тоже. В Красном Кресте девушке сообщили, что их не допустили в Еленовку и что ведутся переговоры. Сказали, что с недели на неделю они должны были попасть в Еленовку. Но я потом еще перезванивала и они сказали, что не смогли в нее попасть, но переговоры идут. Я обращалась в координационный штаб и мне сказали, что все руководствуются теми списками, которые предоставила россия, их проверяют. Но опять же нет никакой делегации, которая поехала бы туда и утвердила эти списки,

– подчеркнула Екатерина.

С момента теракта в Еленовке прошло 40 дней / Фото Алины Туришин, 24 канал " Нас волнуют могилы в окрестностях Оленовки – были ли они заготовлены под тела?" Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Голосу Америки предполагал, что представителей миссии ООН и Международного комитета Красного Креста пустят к месту убийства пленных украинских военнослужащих в колонии в Еленовке только после того, как россия скроет все следы военного преступления. По словам Анны Науменко, россии важно оттягивать этот процесс, особенно с возвращением тел, ведь из-за патологоанатомических исследований можно обнаружить следы термобарического поражения сразу, что укажет о нацеленном убийстве россией украинских воинов. Поэтому логично, что они не допускают никого, ни третью сторону. Прошло 40 дней, все следы зачищаются. Нас волнуют еще могилы на окраинах Еленовки – это как раз было заготовлено под тела? До сих пор неизвестно,

– сказала она. По ее словам, сделать экспертизы тел, пока россия не пойдет на контакт с международными миссиями и организациями, чтобы узнать, пытали бойцов или нет – будет невозможно. Никакой официальной информации со стороны россии нет. Официально россия умалчивает все подробности. По мнению Анны, этого достаточно для понимания людей в цивилизованном мире, что россиянам есть что скрывать. Я надеюсь не только на дипломатическую поддержку и содействие этому вопросу среди мировых политиков. Я хочу, чтобы люди во всем мире понимали, что речь идет об игнорировании международных прав человека. Это мировой терроризм. Нас испытывают на прочность отсутствием связи, пониманием, что с нашими родными, заставляют нас бояться следующих таких расправ, показывают, что за такие массовые преступления могут избавиться от ответственности,

– добавила она.

Акция в Киеве в поддержку украинских защитников Мариуполя / Фото Алины Туришин, 24 канал Похудели до 50 килограммов: в каком состоянии пленные защитники Министерство обороны россии 30 июля опубликовало список с личными данными, включая фамилии, имена, отчество и даты рождения украинских военнопленных, которые, как утверждается, погибли в оккупированной Еленовке Донецкой области. Достоверность указанных в списке имен пока не подтверждена. Оккупанты также опубликовали список, как утверждается, раненых в Еленовке. В нем – 73 имена. Анна Науменко отметила, что не доверяет этой информации, по ней слишком много вопросов. Также неизвестно, в каком состоянии находятся украинские защитники, получившие ранения при взрыве. Мы можем черпать информацию только по российским информационным каналам. В телеграме также часто появляются видео с нашими воинами из больницы в Донецке, они выглядят крайне плохо. Хоть одежду какую им дали, хоть что-то,

– сказала она. Екатерина Плечистова добавила, что также не доверяет опубликованным россией спискам. Ведь у них есть имена бойцов, которые еще были эвакуированы из "Азовстали" и сейчас находятся в Киеве. Кроме того, неизвестно и точное количество раненых бойцов. По словам девушки, она не знает, чтобы кто-нибудь из международных организаций посещал их. На вопрос, удавалось ли связаться с кем-то из военных, которые были ранены в результате теракта, Анна Науменко нам заметила, что "до сих пор нет регуляторной связи со всеми предполагаемыми военнопленными". По словам Плечистовой, у украинских защитников Мариуполя есть проблемы с питанием – они все очень похудели и стали весить примерно по 50 килограммов. В кругу моих знакомых те женщины, которые борются, чтобы хоть как-то узнать, где их мужчины. И я в их кругу. Потому что у меня никакой информации нет. Я лично была в координационном штабе и только знаю, что мой муж есть в базах, считается официально военнопленным и подтвержденным Красным Крестом, СБУ и МВД. Но я из круга тех жен, которые вообще пытаются узнать хоть то, где он вообще,

– сказала она. "Это проблема не украинцев, а цивилизованного человека": родные о митингах в поддержку защитников Мариуполя Во многих городах Украины и мира постоянно проходят акции в поддержку пленных защитников "Азовстали", против российского террора в Еленовке и других колониях оккупантов. Участники требуют от международных организаций гарантий безопасности для украинских воинов и призывают мировое сообщество признать россию страной, которая спонсирует терроризм. Анна Науменко подчеркнула, что такие мероприятия будут проходить столько, сколько это потребуется, чтобы доносить мировому сообществу через украинцев за границей положение вещей. Все люди обычно судят по себе. Цивилизованному обществу трудно понять, что такое пленение в россии, что можно так чихать на международное право. Как мы можем просить мир не молчать, если мы сами не будем доносить реалии, в которых мы находимся? Я всегда говорю, что в информационной войне россияне всегда были сильны, а мы никак не отвечали. Зря. Я считаю, что акции нужно переводить в международную плоскость в том плане, что это не только проблема украинцев, а это проблема цивилизованного человека – игнорирование международного права и прав человека,

– заметила она.

Акция в Киеве в поддержку бойцов из "Азовстали" / Фото Алины Туришин, 24 канал Плечистова подчеркнула, что "каждый митинг несет какую-то цель. Сейчас одна из основных целей, чтобы мир хоть как-то помог с мониторинговой делегацией. Чтобы были рычаги, которые помогут этой мониторинговой делегации появиться там, где находятся наши ребята". В начале все говорили о трех месяцах содержания. Но 2 месяца прошли и близится холодное время года. Мы понимаем, что там вообще нет условий. Поэтому мы сейчас опять же будем об этом кричать на весь мир. Там нет условий, там не соблюдаются никакие Женевские конвенции. Для этого мы просим помощи у международных организаций, у мировых лидеров, чтобы они стали рычагами на российскую сторону,

– сказала она. Родственники военнопленных также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу, Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Турции Таипу Реджепу Эрдогану с призывом допустить Красный Крест и передать лекарства. Анна Науменко отметила, что удалось передать письмо президенту Турции. Помимо этого на прошлой неделе родственники защитников Мариуполя встречались с генеральным директором МККК Робертом Мардини, после чего он должен уехать в россию. Мы надеемся, что комплекс выполненных действий поможет МККК получить доступ и дипломатично сдвинуть переговоры с мертвой точки,

– сказала она. Люди в мире должны понимать, что украинские военные – это не наемники, которые воевали за деньги, это такие же учителя, IT-работники, студенты и предприниматели, вынужденные брать в руки оружие в 2014 году и научиться защищать свою страну от захватчика. "А теперь они, наши люди, находятся в такой неизвестности. В Украине – оборонная война. То есть, если такая история случится в любой другой стране, то ее мужчины могут оказаться на месте наших ребят, мужчин, которые защищали свою землю и свои семьи", – подчеркнула Науменко. "Люблю тебя больше всего на свете, живу тобой": что родные защитников хотели бы сказать им сейчас Защитники Мариуполя находятся во вражеском плену уже более 100 дней. Родные сейчас живут надеждой и ожиданием наконец-то увидеть и обнять их. Именно поэтому так важно постоянно говорить о военнопленных и их освобождении. Мы спросили у родных защитников, что они хотели бы сказать своим любимым сейчас, если бы могли поговорить с ними хотя бы минуту. Я люблю тебя больше всего на свете, живу тобой. Помни, это не продлится вечно. Украина принадлежит нам, мы вас очень ждем и боремся за вас изо всех сил. За каждого. С нашими родными все хорошо, я на связи с ними. Все "наши" постоянно спрашивают о тебе и передают приветы. У меня уже так много планов, что нам следует сделать. Мыслями рядом с тобой всегда. Ты лучшее, что случалось со мной в жизни. Обнимаю сквозь сотни километров. Люблю и безгранично горжусь тобой,

– обратилась Анна к своему будущему мужу.

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Чтоб я ему сказала? Что я его очень, очень сильно люблю. Для них очень важно знать, что их не оставили. Я бы сказала ему, что я за него борюсь, что страна за него борется, что я его очень жду,

– сказала Екатерина.

Главное о трагедии в Еленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в Еленовке, которая сейчас используется как место для содержания украинских военнопленных, произошел сильный взрыв. Он разрушил помещение, где находились пленные украинцы. По сообщению российских источников, около 40 украинцев были убиты. Между тем, ни один "сотрудник" колонии не пострадал.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии. Россияне же начали убеждать, что они не причастны к теракту, но независимые эксперты уже заявили, что это ложь. Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием. Главным доказательством, что это не была ракета GMLRS, отсутствие ударного кратера. Ракета разорвала бы погибших, а не сожгла. Сжигает именно термобарическое оружие.

Украинские разведчики установили некоторые обстоятельства убийства украинских военнопленных в Еленовке. Они подтвердили, что враг применял против наших защитников пытки. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.