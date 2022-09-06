Український воїн загинув біля драмтеатру

Жінка в коментарі кореспондентці 24 каналу Аліні Туришин розповіла, що її син загинув, коли захищав Маріуполь. За словами жінки, загиблий син 7 років служив в армії.

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Пані Віра поділилася, що у 2014 році, коли розпочалася війна росії проти України, її сину було 19 років. Тоді він сказав, що "буде шкодувати все своє життя, якщо не піде захищати Батьківщину".

В останній розмові він сказав, що ні про що не шкодує,

– розповіла мама захисника Маріуполя.

Вона зазначила, що син хотів звільнитися та розпочати мирне цивільне життя, про яке мріяв.

"Створити сім'ю. Але він дуже любив Україну, хотів у ній жити. Він пішов добровольцем", – згадала мама загиблого воїна.

Пані Віра розповіла, що її син служив у полковій розвідці й загинув біля драмтеатру в Маріуполі. Там, як повідомила мати бійця, він потрапив під сильний артобстріл, унаслідок чого майже вся його група загинула.

Коментуючи трагедію в колонії Оленівки, де росія вбила українських військовополонених, пані Віра наголосила, що потрібно нагадувати про це. Вона підкреслила, що практика продемонструвала, що міжнародні інституції не працюють.

Зокрема, Червоний Хрест та ООН, як сказала жінка, нічого не зробили, щоб запобігти теракту в Оленівці.

Також вона зазначила, що не відомо, в якому стані українські військовополонені в Оленівці.

Потрібно закликати міжнародну спільноту та всіх людей в Україні, щоб вони про це пам'ятали. Щоб полонені повернулися додому. Серед них родина мого сина. Я їх чекаю. Я хочу, щоб вони повернулися,

– сказала пані Віра.

Як відомо, українські захисники та захисниці з перших днів війни тримали оборону в Маріуполі проти російських сил, які переважали в декілька разів. Нашим захисникам доводилося вистоювати під потужними обстрілами.

У середині травня, коли росія вщент зруйнувала Маріуполь, захисникам на "Азовсталі" віддали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

Після цього з "Азовсталі" вийшло понад 2 тисячі захисників і захисниць, які потрапили в полон до росії.

29 липня росія здійснили теракт в колонії в Оленівці, вбивши українських військовополонених з "Азовсталі". Унаслідок трагедії загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. З моменту трагедії минуло 40 днів, однак перевіреної інформації про загиблих і постраждалих – немає.

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