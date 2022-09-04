Дружина одного з них Оксана Тищенко в межах проєкту СВОЇ на 24 каналі розповіла про те, як її чоловік обороняв "Азовсталь". Росіяни забрали в жінки не тільки чоловіка, але й дім уже вдруге.
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Він приїжджав 10 березня, ми тоді з дочкою в підвалі жили. Вийшли до нього, він взяв якісь речі. Все швидко-швидко. Ми попрощалися і це був останній раз, коли я його бачила,
– каже жінка.
За її словами, чоловік тоді нічого не розповідав. Казав, що вони в укритті, що з ними все добре. Не було інтернету, тому Оксана не знала, що твориться на "Азовсталі".
Вона пригадала, що чоловік казав, щоб вони з донькою терміново виїжджали. Щоб не лишалися, бо це дуже небезпечно. Казав, що у них все добре.
Чоловік Оксани в полоні
Жінці вдалось вибратись із Маріуполя. З чоловіком тримали зв'язок як могли і вона знала, що він живий.
Коли наші військові виходили з "Азовсталі", я дзвонила у Червоний Хрест. Там мені сказали, що чоловік у полоні. Обіцяли передали якісь речі та фотографії, але нічого не дали. У частину їхню я теж дзвонила. Вони казали, коли чоловік виходив, їх не встигли пофотографувати, тому не було ніяких юридичних підтверджень, що він там,
– каже Оксана.
Чоловік її мав статус безвісти зниклого. Жінка далі дзвонила в Червоний Хрест, надсилала заяву у Женеву, щоб вони підтвердили, що він у полоні. Але відповіді не було.
Лише десь місяць тому подзвонили з інфоцентру й сказали, що росія підтвердила, що її чоловік офіційно перебуває у них в полоні. Ці дані вже надійшли в Україну і його перевели в статус військовополоненого. Наразі нічого не кажуть більше.
У списках загиблих після теракту в Оленівці чоловіка Оксани не було. Жінка продовжує чекати й вірить, що її чоловік повернеться.
Що відомо про наших полонених
- Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповідав, що командирів захисників Маріуполя могли відправити до москви. За його словами, частина людей перебувають на території росії. Інші досі на території колонії в Оленівці. Ще частина людей в Донецькому СІЗО. Це ті, над ким проводять підготовчі процеси для майбутніх судів.
- Тим часом Україні вдалося повернути додому ще 14 захисників. У п'ятницю, 2 вересня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією.
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