Дружина одного з них Оксана Тищенко в межах проєкту СВОЇ на 24 каналі розповіла про те, як її чоловік обороняв "Азовсталь". Росіяни забрали в жінки не тільки чоловіка, але й дім уже вдруге.

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Він приїжджав 10 березня, ми тоді з дочкою в підвалі жили. Вийшли до нього, він взяв якісь речі. Все швидко-швидко. Ми попрощалися і це був останній раз, коли я його бачила,

– каже жінка.

За її словами, чоловік тоді нічого не розповідав. Казав, що вони в укритті, що з ними все добре. Не було інтернету, тому Оксана не знала, що твориться на "Азовсталі".

Вона пригадала, що чоловік казав, щоб вони з донькою терміново виїжджали. Щоб не лишалися, бо це дуже небезпечно. Казав, що у них все добре.

Чоловік Оксани в полоні

Жінці вдалось вибратись із Маріуполя. З чоловіком тримали зв'язок як могли і вона знала, що він живий.

Коли наші військові виходили з "Азовсталі", я дзвонила у Червоний Хрест. Там мені сказали, що чоловік у полоні. Обіцяли передали якісь речі та фотографії, але нічого не дали. У частину їхню я теж дзвонила. Вони казали, коли чоловік виходив, їх не встигли пофотографувати, тому не було ніяких юридичних підтверджень, що він там,

– каже Оксана.

Чоловік її мав статус безвісти зниклого. Жінка далі дзвонила в Червоний Хрест, надсилала заяву у Женеву, щоб вони підтвердили, що він у полоні. Але відповіді не було.

Лише десь місяць тому подзвонили з інфоцентру й сказали, що росія підтвердила, що її чоловік офіційно перебуває у них в полоні. Ці дані вже надійшли в Україну і його перевели в статус військовополоненого. Наразі нічого не кажуть більше.

У списках загиблих після теракту в Оленівці чоловіка Оксани не було. Жінка продовжує чекати й вірить, що її чоловік повернеться.

Що відомо про наших полонених

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповідав, що командирів захисників Маріуполя могли відправити до москви. За його словами, частина людей перебувають на території росії. Інші досі на території колонії в Оленівці. Ще частина людей в Донецькому СІЗО. Це ті, над ким проводять підготовчі процеси для майбутніх судів.

Тим часом Україні вдалося повернути додому ще 14 захисників. У п'ятницю, 2 вересня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією.

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