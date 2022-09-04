Про те, як окупанти знищували Маріуполь, в межах проєкту СВОЇ на 24 каналі розповіла Оксана Тищенко. Росіяни забрали в жінки дім уже вдруге – у 2014 році їй довелося втікати з Донецька, а цього року – з Маріуполя.

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Люди вистрибували з будинків, аби врятуватися

Оксана Тищенко пригадала перші тижні повномасштабної війни. Жінка намагалася не розкисати та підбадьорювала дітей, однак уночі всі плакали, оскільки ситуація була страшною. Оксана порівняла те, що відбувалося у Маріуполі із фільмом жахів.

Під час активних обстрілів Оксана з донькою перебувала у підвалі. Коли атаки призупинилися – вони вийшли на вулицю і побачили, що міста немає. Сусідні будинки палали, а люди вистрибували з балконів, щоб врятуватися.

Нам пощастило, що наш будинок не горів. Сусідні будівлі горіли до тла, люди стрибали з балконів та поверхів, щоб врятуватися. Це було жахливо. Коли ми йшли заряджати телефони, то дорогою бачили, як на вулицях лежало багато трупів. Дуже страшно,

– пригадала Оксана.

Зверніть увагу! Маріуполь – одне з найбільших міст, яке вдалося захопити окупантам від початку повномасштабного вторгнення. Воно ж зазнало ледь не найбільше горя – кількість загиблих цивільних досі не встановлена, однак мова йде про десятки тисяч вбитих окупантами. До вторгнення у місті жили близько пів мільйона людей.

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