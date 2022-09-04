О том, как оккупанты уничтожали Мариуполь, в рамках проекта СВОИ на 24 канале рассказала Оксана Тищенко. Россияне забрали у женщины дом уже второй раз – в 2014 году ей пришлось бежать из Донецка, а в этом году – из Мариуполя.

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Люди выпрыгивали из домов, чтобы спастись

Оксана Тищенко вспомнила первые недели полномасштабной войны. Женщина старалась не раскисать и подбадривала детей, однако ночью все плакали, поскольку ситуация была страшной. Оксана сравнила то, что происходило в Мариуполе с фильмом ужасов.

Во время активных обстрелов Оксана с дочерью находилась в подвале. Когда атаки приостановились, они вышли на улицу и увидели, что города нет. Соседние дома пылали, а люди выпрыгивали с балконов, чтобы спастись.

Нам повезло, что наш дом не горел. Соседние здания горели до тла, люди прыгали с балконов и этажей, чтобы спастись. Это было ужасно. Когда мы шли заряжать телефоны, то по дороге видели, как на улицах лежало много трупов. Очень страшно,

– вспомнила Оксана.

Обратите внимание! Мариуполь – один из самых больших городов, который удалось захватить оккупантам с начала полномасштабного вторжения. Он же испытал едва ли не самое большое горе – количество погибших гражданских до сих пор не установлено, однако речь идет о десятках тысяч убитых оккупантами. До вторжения в городе жили около полумиллиона человек.

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