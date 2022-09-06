Люди зібрались не лише для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників Маріуполя. Таким чином вони заявляють міжнародній спільноті про необхідність якнайшвидше розслідувати цей злочин, передає 24 канал.

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Люди несли свічки пам'яті

На Софійську площу прийшли близько сотні людей. Серед них – рідні захисників "Азовсталі", близькі та інші небайдужі громадяни. Вони принесли плакати та свічки. Проєктор у світлі лампадок демонстрував присутнім щемливі кадри із захисниками.



Вшанування пам'яті загиблих захисників Маріуполя / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На акції була дружина командира полку захисників Маріуполя Дениса Прокопенка Катерина. Вона розповіла, що не знає, де перебуває її чоловік. Зв'язку з ним жінка не має з травня. Катерина наголосила, що Червоний Хрест не залучений до його пошуку. На постійні листи дівчина протягом трьох місяців отримує відповідь "ми в процесі".



Зв'язку із захисниками досі немає / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Мовчати не можна

Також на Софійській площі була пані Віра – мати загиблого в Маріуполі українського захисника. Її син служив у полковій розвідці й загинув біля драмтеатру в Маріуполі. Жінка також прокоментувала трагедію в Оленівці. Вона наголосила, що потрібно нагадувати про це постійно, оскільки міжнародні інституції не працюють.

В асоціації родин захисників "Азовсталі" звертаються до кожного, кому небайдужа доля героїв Маріуполя. Просять не мовчати, а підтримувати всіма можливими способами.

Ми ніколи не забудемо та не пробачимо трагедію в Оленівці,

– наголосили в асоціації.



Присутні запалили лампадки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Крім того, рідні захисників "Азовсталі" збирали підписи під листом до генсека ООН. Вимагають створити моніторингову групу, яка займатиметься українськими військовополоненими, а також з'ясувати, в яких умовах перебувають захисники й чи окупанти виконують принципи Женевської конвенції.

Насамкінець присутні запалили свічки та лампадки.

У Києві вшанували пам'ять полеглих внаслідок теракту в Оленівці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Теракт в Оленівці: що відомо

29 липня росія здійснили теракт в колонії в Оленівці, що на окупованій території. Загарбники вбили українських військовополонених з "Азовсталі".

Загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Інформація про кількість жертв наразі неперевірена.

Звичайно, росіяни у традиційній манері перекидають провину на ЗСУ. Брешуть, мовляв, колонію обстріляли.

Тим часом жоден "співробітник" колонії не постраждав. Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю.

Детальніше – у Києві вшанували загиблих в Оленівці: відео